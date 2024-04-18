В День Победы в Курской области не будут проводить парад

Данный вопрос обсудили на очередном заседании регионального оперштаба.

Также обсудили вопросы мер безопасности, которые требуются в регионе в период праздничных майских дней.Уже с 27 апреля сотрудники полиции, Росгвардии, добровольных народных дружин и других силовых структур будут работать в режиме повышенной готовности. В День весны и труда оперштаб рекомендует профсоюзным организациям отказаться от проведения традиционного праздничного шествия и ограничиться активностями в онлайн-формате.В День Победы также не будем проводить парад, шествие «Бессмертного полка» и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона.Памятные акции в честь Дня Победы будут проведены в режиме онлайн, курянам будет предложено вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей.