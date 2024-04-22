Куряне вступили в регистр доноров костного мозга

Передвижной мобильный комплекс Курского областного клинического центра крови работал в микрорайоне Северном.

Все желающие могли сдать образец крови для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.Для того чтобы вступить в ряды доноров, нужно сдать образец крови для проведения анализа. Полученный генетический отпечаток будет храниться в регистре. Если набор генов подойдет нуждающемуся в трансплантации костного мозга или стволовых клеток, то врачи назначат повторное обследование.В этот день 25 человек вступили в регистр доноров костного мозга и 10 сдали кровь. Также в Курском центре крови 5 человек вступили в регистр и 50 стали донорами.