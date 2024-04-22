Выпускники Курской области смогут сдать ЕГЭ по желанию

Правительство России вновь поддержало практику, при которой выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации.

Из-за сложной ситуация с обстрелами приграничных населенных пунктов, Правительство России вновь поддержало практику промежуточной аттестации.У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы.В прошлые годы данный порядок был утвержден для учебных заведений вновь присоединенных территорий, а также для приграничных районов нескольких регионов, в том числе и шести муниципалитетов Курской области.В текущем году эта практика распространится на все школы нашего региона. В Министерстве просвещения РФ подписан приказ об утверждении перечня образовательных организаций, на которых распространяются особенности проведения государственной итоговой аттестации.Исходя из оперативной обстановки, Правительство России вновь поддержало практику, при которой выпускники школ Курской области смогут пройти государственную итоговую