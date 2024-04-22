Более 7 тысяч курских медработников получат социальную выплату

Отделение СФР по Курской области назначило специальную социальную выплату более 7 тыс. медработников на общую сумму 246,9 млн рублей.





Изменения вступили в силу с марта 2024 года. Теперь ежемесячные выплаты варьируются от 4,5 до 50 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и населённого пункта, в котором он работает. Ранее максимальная выплата составляла 18,5 тыс. рублей.Так, в небольших городах и сёлах, где проживает меньше 50 тысяч человек, максимальный размер ежемесячной выплаты для врачей составит 50 тыс. и 30 тыс. рублей — для среднего медперсонала.Врачи центральных районных, районных и участковых больниц, на Курской области с населением от 50 до 100 тыс. человек ежемесячно будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. рублей.В населённых пунктах свыше 100 тыс. человек медработники будут получать специальную социальную выплату в прежнем размере — от 4,5 до 18,5 тыс. рублей ежемесячно (в зависимости от категории специалиста).