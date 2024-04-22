Курянам окажут помощь в поисках работы через заключение соцконтракта

Комитет соцзащиты населения Курска продолжает оказывать помощь гражданам в поисках работы через заключение соцконтракта.







Данный контракт помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию и повысить доход малоимущим гражданам.Курянин, имеющий доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, может заключить социальный контракт, трудоустроиться и получить госпомощь. Его могут оформить как малообеспеченные семьи, так и одиноко проживающие граждане.Расчёт среднедушевого дохода производится за последние три месяца перед подачей заявления. Доход на одного члена семьи = общий доход семьи/3 месяца/количество членов семьи.Соцконтракт по направлению «Поиск работы» даёт заявителю право на единовременную денежную выплату в размере 14 654 рубля при условии его регистрации в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в течение одного месяца с даты заключения социального контракта, и в размере 14 654 рубля в течение трёх месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.