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Курянам окажут помощь в поисках работы через заключение соцконтракта

Комитет соцзащиты населения Курска продолжает оказывать помощь гражданам в поисках работы через заключение соцконтракта.


 

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Данный контракт помогает преодолеть трудную жизненную ситуацию и повысить доход малоимущим гражданам.

Курянин, имеющий доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума, может заключить социальный контракт, трудоустроиться и получить госпомощь. Его могут оформить как малообеспеченные семьи, так и одиноко проживающие граждане.

Расчёт среднедушевого дохода производится за последние три месяца перед подачей заявления. Доход на одного члена семьи = общий доход семьи/3 месяца/количество членов семьи.

Соцконтракт по направлению «Поиск работы» даёт заявителю право на единовременную денежную выплату в размере 14 654 рубля при условии его регистрации в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в течение одного месяца с даты заключения социального контракта, и в размере 14 654 рубля в течение трёх месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.

 
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