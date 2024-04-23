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Через Курск пройдёт автоэкспедиция «100 000 километров возможностей»

27 апреля через Курск пройдёт автоэкспедиция «100 000 километров возможностей».

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Рекордный автопробег по 85 регионам России, включая присоединённые территории, стартовал 8 апреля в Москве на ВДНХ. Финиширует экспедиция в октябре в Магадане, на берегу Нагаевской бухты.

Перед участниками автоэкспедиции стоят четыре основные цели: рассказать широкой аудитории о людях, которые внесли вклад в развитие своей малой родины, установить мировой рекорд автопробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту, провести полноценный аудит достопримечательностей, автомаршрутов и туристической инфраструктуры страны, а также воссоздать и дополнить знаменитую коллекцию цветных фотографий Сергея Прокудина-Горского.

 Кульминацией автопробега станет фотопроект — этот объёмный архив будет собран в формате книги в онлайн-версии и в печатном издании, и цикл документальных фильмов о России.
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