27 апреля через Курск пройдёт автоэкспедиция «100 000 километров возможностей».





Рекордный автопробег по 85 регионам России, включая присоединённые территории, стартовал 8 апреля в Москве на ВДНХ. Финиширует экспедиция в октябре в Магадане, на берегу Нагаевской бухты.Перед участниками автоэкспедиции стоят четыре основные цели: рассказать широкой аудитории о людях, которые внесли вклад в развитие своей малой родины, установить мировой рекорд автопробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту, провести полноценный аудит достопримечательностей, автомаршрутов и туристической инфраструктуры страны, а также воссоздать и дополнить знаменитую коллекцию цветных фотографий Сергея Прокудина-Горского.Кульминацией автопробега станет фотопроект — этот объёмный архив будет собран в формате книги в онлайн-версии и в печатном издании, и цикл документальных фильмов о России.