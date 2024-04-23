Через Курск пройдёт автоэкспедиция «100 000 километров возможностей»
27 апреля через Курск пройдёт автоэкспедиция «100 000 километров возможностей».
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Перед участниками автоэкспедиции стоят четыре основные цели: рассказать широкой аудитории о людях, которые внесли вклад в развитие своей малой родины, установить мировой рекорд автопробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту, провести полноценный аудит достопримечательностей, автомаршрутов и туристической инфраструктуры страны, а также воссоздать и дополнить знаменитую коллекцию цветных фотографий Сергея Прокудина-Горского.
Кульминацией автопробега станет фотопроект — этот объёмный архив будет собран в формате книги в онлайн-версии и в печатном издании, и цикл документальных фильмов о России.