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Лента новостей / В регионе

В Курске 26 апреля пройдет День бесплатной юридической помощи

Мероприятия проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

 

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Специалисты Государственного юридического бюро Курской области совместно с Курским региональным отделением Ассоциации юристов России, представителями Нотариальной палаты Курской области и сотрудниками УМВД России по Курской области готовы ответить на вопросы о семейных и наследственных правоотношениях, взысканиях задолженности, защите прав потребителей и другие.

В этот день куряне могут получить консультацию:

— в Центре бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России по адресу Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123 (с 09:00 до 15:00);

— ежедневно и на постоянной основе в Госюрбюро Курской области по адресу Курск, ул. Марата, 21, 1-й этаж (с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

Телефоны: 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22, 8-920-709-80-28, 8 (4712) 270-130.

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