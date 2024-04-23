В Курске 26 апреля пройдет День бесплатной юридической помощи
Мероприятия проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
В этот день куряне могут получить консультацию:
— в Центре бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России по адресу Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123 (с 09:00 до 15:00);
— ежедневно и на постоянной основе в Госюрбюро Курской области по адресу Курск, ул. Марата, 21, 1-й этаж (с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00).
Телефоны: 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22, 8-920-709-80-28, 8 (4712) 270-130.