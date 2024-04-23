Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:29 Особый порядок сдачи экзаменов курскими выпускниками в этом году Возникает много вопросов об особом порядке сдачи экзаменов курскими выпускниками в этом учебном году. Читайте также В Курске в 2024 году капитально отремонтируют четыре школы У курских школьников начались выпускные экзамены В карточках собрали самое основное: как пройдет промежуточная аттестация для учеников 9-х классов, какой выбор предоставлен выпускникам 11-х классов, какие условия необходимы для получения аттестата, в том числе с отличием. +0 -0