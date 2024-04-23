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Особый порядок сдачи экзаменов курскими выпускниками в этом году

 Возникает много вопросов об особом порядке сдачи экзаменов курскими выпускниками в этом учебном году.

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