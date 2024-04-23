Курскую область посетил первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров

Вместе с заместителем губернатора Курской области Виктором Карамышевым и министром спорта региона Алексеем Петуховым он осмотрел региональный спортивно-тренировочный комплекс «Сейм».





На совещании с руководителями муниципальных образований, спортивных организаций и директорами спортшкол Курской области обсуждались вопросы реализации федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на территории нашего региона.Виктор Карамышев отметил, что в регионе оказывается финансовая поддержка спортсменам. В 6 спортивных учреждениях поставлены комплекты спортивного оборудования и инвентаря, 145 курских одаренных спортсменов получили выплаты, приобретено 5 автобусов для спортшкол.Участники совещания обсудили вопросы цифровизации спортивной отрасли. Сейчас через портал госуслуг в электронном виде можно обратиться за присвоением спортивных разрядов и судейской категории, получением государственной аккредитации.