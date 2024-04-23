В реку «Тускарь» были сброшены едкие вещества с запахом бензина

Местные жители сообщают, что в реку Тускарь не в первый раз сливают ядовитую жидкость.

Жители Курска зафиксировали на камеру, как из металлической трубы в реку вытекала неизвестная жидкость, которую очень быстро уносит течением. Горожане выдвигают самые разные версии причин загрязнения «Утиного острова».Уток, действительно, с каждым годом становится меньше, но, погибают ли они от подобных экологических условий или просто перебираются в другое место - остается только гадать. Более того, под Даньшинским мостом горожане также регулярно замечают пленку на воде от неизвестной жидкости, которую, судя по всему, приносит сюда течением. Сотрудники регионального Министерства природы провели проверку на данном участке, однако результаты экспертизы будут известны не раньше начала мая.