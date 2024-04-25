Курян приглашают на всероссийский субботник

Субботник состоится в эту субботу, 27 апреля!







Он является частью большого количества мероприятий по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».Горожан и представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в уборке улиц, дворов и общественных пространств.