Лента новостей / В регионе Сегодня, 11:43 Курян приглашают на всероссийский субботник Субботник состоится в эту субботу, 27 апреля! Читайте также Куряне до 31 мая могут проголосовать за объекты для благоустройства В Курской области на благоустройство 683 объектов направят более 3,6 млрд Он является частью большого количества мероприятий по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».Горожан и представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в уборке улиц, дворов и общественных пространств. +0 -0