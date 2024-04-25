Для лиц с ограниченными возможностями здоровья состоится ежегодная спартакиада

Комитет соцзащиты населения Курска приглашает лиц с ограниченными возможностями здоровья принять участие в ежегодной спартакиаде среди инвалидов.





Она торжественно откроется 16 мая на стадионе «Трудовые резервы». В соревновании примут участие куряне от 18 лет и старше, имеющие разрешение врача об отсутствии противопоказаний для участия в спортивном мероприятии.Группы формируются по полу и возрасту: мужчины/женщины до 40 лет, включая инвалидов-колясочников; мужчины/женщины 40 лет и старше, включая инвалидов-колясочников.В программу спартакиады включены армспорт, дартс, лёгкая атлетика, шахматы, шашки, настольный теннис и др. Победителей городской спартакиады наградят грамотами, поощрительными призами, они примут участие в областной спартакиаде среди инвалидов.Заявки на участие в городской спартакиаде от общественных организаций, занимающихся работой с инвалидами, принимаются до 27 апреля по адресу: ул. Пигорева, 2/17, каб. 20 (тел.32-54-30, 32-53-62).