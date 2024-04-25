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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья состоится ежегодная спартакиада

Комитет соцзащиты населения Курска приглашает лиц с ограниченными возможностями здоровья принять участие в ежегодной спартакиаде среди инвалидов.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Она торжественно откроется 16 мая на стадионе «Трудовые резервы». В соревновании примут участие куряне от 18 лет и старше, имеющие разрешение врача об отсутствии противопоказаний для участия в спортивном мероприятии.

Группы формируются по полу и возрасту: мужчины/женщины до 40 лет, включая инвалидов-колясочников; мужчины/женщины 40 лет и старше, включая инвалидов-колясочников.

В программу спартакиады включены армспорт, дартс, лёгкая атлетика, шахматы, шашки, настольный теннис и др. Победителей городской спартакиады наградят грамотами, поощрительными призами, они примут участие в областной спартакиаде среди инвалидов.

Заявки на участие в городской спартакиаде от общественных организаций, занимающихся работой с инвалидами, принимаются до 27 апреля по адресу: ул. Пигорева, 2/17, каб. 20 (тел.32-54-30, 32-53-62).


 
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