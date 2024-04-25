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В парке Героев Гражданской войны ведется первый этап благоустройства

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и Городская среда».

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Указанную территорию куряне выбрали в ходе всероссийского голосования по благоустройству территорий на 2024 год. Стоимость работ по контракту составляет 32,5 млн рублей.

В рамках первого этапа будут выполнены следующие виды работ: вырубка, обрезка под естественный вид и кронирование деревьев, замена тротуарной плитки и бордюрного камня, посадка цветов и расширение территории газонов.

В 2025 году планируется реализация второго этапа благоустройства парка Героев Гражданской войны: там установят туалет блочного типа, фонтан, информационные стенды, монтаж зоны для отдыха и тематических мероприятий, пешеходную тропу памяти, а также трибуну для музыкального оркестра и летнее кафе.


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