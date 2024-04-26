Ограничение движения

На нескольких участках города будет перекрыто автомобильное движение.





С 22:00 27 апреля до 5:00 2 мая движение транспорта будет прекращено на участке улицы 8 Марта в месте пересечения с улицей Цюрупы. Запрет установлен на период устройства верхнего пути специалистами «Мовиста Регионы Курск».С 5:00 28 апреля до 19:00 5 мая движение транспорта будет ограничено на участке улицы Павлуновского от дома № 3-А до дома № 5 в связи со строительством многоквартирного дома специалистами компании «Монолит».С 18:00 30 апреля до 18:00 30 мая движение транспорта будет недоступно на участке улицы Орловская от дома № 110 до здания № 110-А по улице 50 лет Октября. Запрет установлен на период проведения работ строительно-монтажных и восстановительных работ при реконструкции магистральной тепловой сети специалистами «Квадры».С 10:00 2 мая до 17:00 2 июня движение транспорта будет остановлено по улице Володарского от улицы Уфимцева до улицы Можаевская на период проведения работ на сети канализации специалистов «Водоканала Курска».