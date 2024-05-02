Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате
Новые варианты участия позволят расширить мероприятие и продлить акцию до 12 мая.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
В детских садах и общеобразовательных учреждениях предлагается провести тематические мероприятия в помещениях, украшенных символами Великой Победы, — георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.
Также куряне могут принять участие в акции, разместив портреты с именами героев на одежде, на аватарках в социальных сетях или на личных автомобилях.