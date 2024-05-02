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Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате

Новые варианты участия позволят расширить мероприятие и продлить акцию до 12 мая.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Образовательным организациям в преддверии Дня Победы предлагается на своих объектах разместить Стены памяти. Стену памяти можно изготовить самостоятельно, используя брендбук официального организатора проведения новых форматов Бессмертного полка.

В детских садах и общеобразовательных учреждениях предлагается провести тематические мероприятия в помещениях, украшенных символами Великой Победы, — георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

 Также куряне могут принять участие в акции, разместив портреты с именами героев на одежде, на аватарках в социальных сетях или на личных автомобилях.
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