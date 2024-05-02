В пасхальные праздники будет скорректировано движение автобусов

5 и 12 мая в связи с пасхальными праздниками будет скорректировано движение автобусов.





В направлении Северного кладбища и обратно по временным схемам будут двигаться:— маршрут № 55Г «Авиацентр — Картодром».— 10 автобусов № 46 «ГКЦ „Лира“ — пр-т им. А. Дериглазова» с 7:15 до 15:10 от «ГКЦ «Лира».— 6 автобусов № 50 «ул. Малышева — ул. Домостроителей» с 8:21 до 15:30 от ул. Малышева.— 5 автобусов № 42М «пос. Северный — ул. 2-я Агрегатная» с 8:25 до 15:26 от ул. 2-я Агрегатная.— 4 автобуса № 22Г «ул. Росинка — ул. Запрудная» с 7:58 до 16:17 от ул. Росинка.— 6 автобусов № 35М «пос. Северный — ул. Малышева» с 8:03 до 15:07 от ул. Малышева.В направлении Южного кладбища и обратно:— С 7:00 до 16:00 будет организовано движение 11 автобусов по временной схеме «ул. Черняховского — Южное кладбище».— Маршруты № 36А «Льговский поворот — С/о Резинщик» и № 100 «Льговский пов. — Журавлинка» будут ходить по временной схеме с заездом на Южное кладбище (в обратном направлении).— Для маршрута № 36 с 10:00 до 15:00 будут предусмотрены дополнительные рейсы.