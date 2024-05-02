Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В пасхальные праздники будет скорректировано движение автобусов

5 и 12 мая в связи с пасхальными праздниками будет скорректировано движение автобусов.

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

Читайте также

В направлении Северного кладбища и обратно по временным схемам будут двигаться:
— маршрут № 55Г «Авиацентр — Картодром».

— 10 автобусов № 46 «ГКЦ „Лира“ — пр-т им. А. Дериглазова» с 7:15 до 15:10 от «ГКЦ «Лира».

— 6 автобусов № 50 «ул. Малышева — ул. Домостроителей» с 8:21 до 15:30 от ул. Малышева.

— 5 автобусов № 42М «пос. Северный — ул. 2-я Агрегатная» с 8:25 до 15:26 от ул. 2-я Агрегатная.

— 4 автобуса № 22Г «ул. Росинка — ул. Запрудная» с 7:58 до 16:17 от ул. Росинка.

— 6 автобусов № 35М «пос. Северный — ул. Малышева» с 8:03 до 15:07 от ул. Малышева.

В направлении Южного кладбища и обратно:
— С 7:00 до 16:00 будет организовано движение 11 автобусов по временной схеме «ул. Черняховского — Южное кладбище».

— Маршруты № 36А «Льговский поворот — С/о Резинщик» и № 100 «Льговский пов. — Журавлинка» будут ходить по временной схеме с заездом на Южное кладбище (в обратном направлении).

— Для маршрута № 36 с 10:00 до 15:00 будут предусмотрены дополнительные рейсы.



 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Подведены итоги онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства

По итогам 2023 года в Курской области значительно снизилась смертность

Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате

В преддверии Пасхи спасатели проверяют пожарную безопасность храмов

Законы, вступающие в силу в мае.