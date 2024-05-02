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Лента новостей / В регионе

По итогам 2023 года в Курской области значительно снизилась смертность

За год удалось спасти 2 302 человеческие жизни.

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Ее уровень в нашем регионе сократился за год на 13%, а в среднем по всем областям Черноземья – на 8,8%.

 В Курской области реализуется стратегия сохранения здоровья курян, разработанная лучшими медицинскими специалистами региона с учетом обращений жителей. Огромное влияние на увеличении продолжительности жизни оказала реализация президентского нацпроекта «Здравоохранение». Такие его направления, как борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, модернизация первичного звена здравоохранения, делают медицинскую помощь более доступной и своевременной.

В Курской области работает программа модернизации первичного звена здравоохранения. По итогам 2023 года отремонтировано 5 поликлиник, 7 ФАПов, 3 врачебные амбулатории. Кроме того, построено 12 ФАПов, 4 отделения общей врачебной практики, 2 врачебные амбулатории, 1 поликлиника. В этом году планируется возвести 46 новых объектов.

  В нашем регионе действует проект «Поезд здоровья». Выезды мобильного медицинского комплекса областной больницы в районы позволяют значительно повысить качество и доступность медицинской помощи. В этом году Поезд здоровья посетит населенные пункты в 23 районах области.


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