Подведены итоги онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства

Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля.





В Курской области в голосовании по предварительным данным приняли участие 84 803 человека, 29 тысяч из них сделали свой выбор на онлайн-платформе с помощью волонтеров.В областном центре лидерами народного голосования стали:– сквер на ул. Студенческой (озеро), его выбрали 21 056 человек;– сквер перед зданием почтамта на Красной площади – 12 621 голос;– сквер на ул. Гагарина – 6 937 голосов.Зона отдыха на улице 2-й Новоселовке (Стрелецкое озеро) получила 6 891 голос, сквер на ул. Краснознаменной – 3 709, сквер «Пеликан» – 3 228, сквер перед заводом «Аккумулятор» – 3 001; сквер на ул. Интернациональной – 2 382.В Курчатове участники голосования выбрали для благоустройства набережную в 6-м микрорайоне, за нее отдано 2 867 голосов. В Железногорске, где на голосование был вынесен дизайн-проект благоустройства площади с памятником В.И. Ленину в сквере Воинской славы, большинство высказались за первый вариант.