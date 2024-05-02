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Подведены итоги онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства

 Голосование проходило с 15 марта по 30 апреля.

 

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 В Курской области в голосовании по предварительным данным приняли участие 84 803 человека, 29 тысяч из них сделали свой выбор на онлайн-платформе с помощью волонтеров.
В областном центре лидерами народного голосования стали:
– сквер на ул. Студенческой (озеро), его выбрали 21 056 человек;
– сквер перед зданием почтамта на Красной площади – 12 621 голос;
– сквер на ул. Гагарина – 6 937 голосов.
Зона отдыха на улице 2-й Новоселовке (Стрелецкое озеро) получила 6 891 голос, сквер на ул. Краснознаменной – 3 709, сквер «Пеликан» – 3 228, сквер перед заводом «Аккумулятор» – 3 001; сквер на ул. Интернациональной – 2 382.

 В Курчатове участники голосования выбрали для благоустройства набережную в 6-м микрорайоне, за нее отдано 2 867 голосов. В Железногорске, где на голосование был вынесен дизайн-проект благоустройства площади с памятником В.И. Ленину в сквере Воинской славы, большинство высказались за первый вариант.


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