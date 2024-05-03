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В двух округах Курска отключат электроэнергию

Курянам предлагают присоединиться к патриотической акции «Бессмертный книжный полк»

Подведены итоги онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства

По итогам 2023 года в Курской области значительно снизилась смертность

В пасхальные праздники будет скорректировано движение автобусов