Курянам предлагают присоединиться к патриотической акции «Бессмертный книжный полк»
В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне городская общественная организация «Курская БИБЛИОлига» и Централизованная система библиотек предлагают присоединиться к патриотической акции «Бессмертный книжный полк» и онлайн-марафону «Читаем, значит помним!».
-записать на видео прочтение отрывка из поэтического или прозаического произведения о Великой Отечественной войне;
-разместить видеоролик на своих страницах в соцсетях с тематическими хэштегами #БессмертныйКнижныйПолк46, #ЧитаемЗначитПомним, #ПОБЕДА_80 или отправить его на электронный адрес Централизованной системы библиотек города Курска csbmetod@mail.ru, указав ФИО чтеца, автора и название декламируемого произведения.
На официальных сайтах Курской библиотечной лиги и ЦСБ г. Курска, а также аккаунтах учреждений в соцсетях будет размещаться информация о лучших произведениях, составляющих золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне.