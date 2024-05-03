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Курянам предлагают присоединиться к патриотической акции «Бессмертный книжный полк»

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне городская общественная организация «Курская БИБЛИОлига» и Централизованная система библиотек предлагают присоединиться к патриотической акции «Бессмертный книжный полк» и онлайн-марафону «Читаем, значит помним!».

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Чтобы присоединиться к акциям проекта, необходимо:

-записать на видео прочтение отрывка из поэтического или прозаического произведения о Великой Отечественной войне;

-разместить видеоролик на своих страницах в соцсетях с тематическими хэштегами #БессмертныйКнижныйПолк46#ЧитаемЗначитПомним#ПОБЕДА_80 или отправить его на электронный адрес Централизованной системы библиотек города Курска csbmetod@mail.ru, указав ФИО чтеца, автора и название декламируемого произведения.

 На официальных сайтах Курской библиотечной лиги и ЦСБ г. Курска, а также аккаунтах учреждений в соцсетях будет размещаться информация о лучших произведениях, составляющих золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне.
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