Курянам предлагают присоединиться к патриотической акции «Бессмертный книжный полк»

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне городская общественная организация «Курская БИБЛИОлига» и Централизованная система библиотек предлагают присоединиться к патриотической акции «Бессмертный книжный полк» и онлайн-марафону «Читаем, значит помним!».