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Стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Стартовал юбилейный, пятый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена», самого масштабного проекта для детей и подростков.


 
Фото НовостиКурска

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Впервые участие смогут принять участие школьники 1-4-х классов. Ребята вместе со взрослыми будут выполнять задания дистанционного этапа, направленные на развитие их способностей.

В конкурсе предусмотрено 12 «вызовов» — от науки и технологий до искусства и творчества. В юбилейном сезоне «Большой перемены», проходящем в Год семьи, все испытания посвящены сохранению семейных ценностей и традиций.

Первые этапы «Большой перемены» для школьников 5-10-х классов и студентов колледжей проходят дистанционно. Все участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию.

Регистрация участников открыта до 20 мая по ссылке: https://clck.ru/3AS52W.
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