Стартовал пятый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена»
Стартовал юбилейный, пятый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена», самого масштабного проекта для детей и подростков.
Фото НовостиКурска
В конкурсе предусмотрено 12 «вызовов» — от науки и технологий до искусства и творчества. В юбилейном сезоне «Большой перемены», проходящем в Год семьи, все испытания посвящены сохранению семейных ценностей и традиций.
Первые этапы «Большой перемены» для школьников 5-10-х классов и студентов колледжей проходят дистанционно. Все участники смогут пройти тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию.
Регистрация участников открыта до 20 мая по ссылке: https://clck.ru/3AS52W.