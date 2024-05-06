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Ветераны Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы

В Курской области Отделение СФР обеспечило выплату ко Дню Победы 76 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. 

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Она поступила в апреле вместе с пенсией.
Ежегодная выплата к празднику в размере 10 тысяч рублей полагается инвалидам и непосредственным участникам войны, включая военнослужащих, партизан, членов подпольных организаций, сотрудников разведки, защитников Ленинграда.

8 фронтовиков, проживающих в Курской области, уже перешагнули 100-летний рубеж, 5 отметят вековой юбилей в 2024 году, а самому старшему ветерану в сентябре исполнится 105 лет.

Выплата ко Дню Победы установлена с 2019 года. В соответствии с документом каждый год ее получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постоянно проживающие на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.



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