Сегодня стартует онлайн трансляция открытого фестиваля «Фанфары Победы»

Сегодня, 8 мая в 15.00 стартует онлайн трансляция VI городского открытого фестиваля оркестров и ансамблей духовых инструментов «Фанфары Победы», посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.