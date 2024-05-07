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Сегодня стартует онлайн трансляция открытого фестиваля «Фанфары Победы»

Сегодня, 8 мая в 15.00 стартует онлайн трансляция VI городского открытого фестиваля оркестров и ансамблей духовых инструментов «Фанфары Победы», посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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В этом году фестиваль впервые пройдет в онлайн формате. В нем примут участие более 300 исполнителей, объединенных в 12 оркестров.

Это оркестровые коллективы детских школ искусств города Курска, Обояни, Суджи, Тимского и Черемисиновского района, Курского музыкального колледжа имени Г. В. Свиридова, концертно-творческого центра имени М. С. Щепкина.

 Творческие коллективы исполнят популярные произведения военно-патриотической тематики, а также произведения русских и зарубежных композиторов.
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