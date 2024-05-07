https://vk.com/dshi2.kurskКонцерт пройдет в официальной группе детской школы искусств N2 имени И.П. Гринева в социальной сети ВКонтакте
В этом году фестиваль впервые пройдет в онлайн формате. В нем примут участие более 300 исполнителей, объединенных в 12 оркестров.
Это оркестровые коллективы детских школ искусств города Курска, Обояни, Суджи, Тимского и Черемисиновского района, Курского музыкального колледжа имени Г. В. Свиридова, концертно-творческого центра имени М. С. Щепкина.
Творческие коллективы исполнят популярные произведения военно-патриотической тематики, а также произведения русских и зарубежных композиторов.
Сегодня стартует онлайн трансляция открытого фестиваля «Фанфары Победы»
Сегодня, 8 мая в 15.00 стартует онлайн трансляция VI городского открытого фестиваля оркестров и ансамблей духовых инструментов «Фанфары Победы», посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.