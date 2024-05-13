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Квадра приступает к гидравлическим испытаниям теплосетей

С 14 мая «Квадра» приступит к гидравлическим испытаниям теплосетей в завокзальной части Железнодорожного округа.


 

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В Искре испытания продлятся до 16 мая, в Железнодорожном округе — до 21 мая. В этот период специалисты курского филиала проверят сети давлением воды на прочность и плотность, и, если будут выявлены повреждения, заменят ветхие участки трубопроводов на новые.

 Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам: 39-48-68 и 39-48-39. С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Подготовка к зимнему сезону 2024-2025».
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