Квадра приступает к гидравлическим испытаниям теплосетей

С 14 мая «Квадра» приступит к гидравлическим испытаниям теплосетей в завокзальной части Железнодорожного округа.







На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Искре, а также в завокзальной части Железнодорожного округа — от улицы Станционной до района АПЗ-20.В Искре испытания продлятся до 16 мая, в Железнодорожном округе — до 21 мая. В этот период специалисты курского филиала проверят сети давлением воды на прочность и плотность, и, если будут выявлены повреждения, заменят ветхие участки трубопроводов на новые.Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам: 39-48-68 и 39-48-39. С графиком отключений можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Подготовка к зимнему сезону 2024-2025».