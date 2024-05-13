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Курские одиннадцатиклассники примут участие во всероссийском тренировочном экзамене по ряду предметов

15 мая одиннадцатиклассники Курска примут участие во всероссийском тренировочном экзамене по ряду предметов.


 

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Это русский язык, английский язык (устная часть), информатика в компьютерной форме (КЕГЭ). В апробации по английскому языку (устная часть) планируют принять участие 103 человека, по информатике и ИКТ (КЕГЭ) — 406 человек, по русскому языку — 1179 человек.

При проведении апробации будут задействованы 12 пунктов проведения экзаменов и все запланированные для экзаменов аудитории.

Тренировочные мероприятия проводятся каждый год, чтобы убедиться, что все технические системы работают корректно и без сбоев. От этого зависит качество проведения экзаменов и объективность оценки знаний выпускников.

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