Курские одиннадцатиклассники примут участие во всероссийском тренировочном экзамене по ряду предметов

15 мая одиннадцатиклассники Курска примут участие во всероссийском тренировочном экзамене по ряду предметов.







Это русский язык, английский язык (устная часть), информатика в компьютерной форме (КЕГЭ). В апробации по английскому языку (устная часть) планируют принять участие 103 человека, по информатике и ИКТ (КЕГЭ) — 406 человек, по русскому языку — 1179 человек.При проведении апробации будут задействованы 12 пунктов проведения экзаменов и все запланированные для экзаменов аудитории.Тренировочные мероприятия проводятся каждый год, чтобы убедиться, что все технические системы работают корректно и без сбоев. От этого зависит качество проведения экзаменов и объективность оценки знаний выпускников.