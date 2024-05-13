Курские одиннадцатиклассники примут участие во всероссийском тренировочном экзамене по ряду предметов
15 мая одиннадцатиклассники Курска примут участие во всероссийском тренировочном экзамене по ряду предметов.
При проведении апробации будут задействованы 12 пунктов проведения экзаменов и все запланированные для экзаменов аудитории.
Тренировочные мероприятия проводятся каждый год, чтобы убедиться, что все технические системы работают корректно и без сбоев. От этого зависит качество проведения экзаменов и объективность оценки знаний выпускников.