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Отключение горячей воды в Сеймском округе предварительно отложено

Старт гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-1, включающей Сеймский округ, предварительно отложен на 18 мая.


 

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Перенос связан с резким похолоданием. На период опрессовки будет прекращена подача горячей воды в районах Сеймского округа от Магистрального проезда до памятника «Танкистам — героям Курской битвы», а также в микрорайоне КЗТЗ.

Гидравлические испытания теплосетей в зонах котельных посёлка Искра и ООО «ТГК» в завокзальной части Железнодорожного округа уже проводятся и не могут быть перенесены по техническим причинам. Напомним, прекращена подача горячей воды в посёлке Искра, а также в завокзальной части от улицы Станционной до района АПЗ-20.

Дальнейший график проведения гидравлических испытаний теплосетей (https://vk.com/wall-55805653_2121) в зоне обслуживания филиала АО «Квадра» — «Курская генерация» пока остаётся без изменений.
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