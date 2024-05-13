Отключение горячей воды в Сеймском округе предварительно отложено
Старт гидравлических испытаний теплосетей в зоне обслуживания ТЭЦ-1, включающей Сеймский округ, предварительно отложен на 18 мая.
Гидравлические испытания теплосетей в зонах котельных посёлка Искра и ООО «ТГК» в завокзальной части Железнодорожного округа уже проводятся и не могут быть перенесены по техническим причинам. Напомним, прекращена подача горячей воды в посёлке Искра, а также в завокзальной части от улицы Станционной до района АПЗ-20.
Дальнейший график проведения гидравлических испытаний теплосетей (https://vk.com/wall-55805653_2121) в зоне обслуживания филиала АО «Квадра» — «Курская генерация» пока остаётся без изменений.