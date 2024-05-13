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В Курске состоялся товарищеский матч по баскетболу


В Курске состоялся товарищеский матч по баскетболу, посвященный Дню Победы

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В честь 79-ой годовщины победы Красной Армии над войсками Вермахта, участники группы «Патриоты из Курска», которые постоянно оказывают нашим военнослужащим всевозможную поддержку, в рамках праздничных мероприятий, передали бойцам сладкие угощения в виде тортов с символикой «9 мая» и «СВО», которые испекла доброволец из посёлка Поныри Людмила Самохвалова.

Сергей Фролов, руководитель группы «Патриоты из Курска»: «79 лет тому назад наши деды и прадеды отстояли нашу родину и очистили от «нечисти», от фашизма. Сейчас, в это нелегкое для страны время, проходит специальная военная операция, и наша группа «Патриоты из Курска» принимает активное участие в сборе помощи для наших военных. Да, нас мало, мы эффективно всегда отрабатываем те списки военных, которые они у нас просят»

Помимо тортов, военным вручили особенный презент: освященный стяг, который передала через «Патриотов из Курска», юная победительница всероссийского тематического конкурса в городе Орле. Продолжились торжества спортивным матчем по баскетболу.

Что же касается, спортивного мероприятия, то после приветствия гостей, торжественного исполнения гимна Российской Федерации и нескольких творческих номеров, среди которых: выступление участницы группы «Патриоты из Курска» певицы Анны Шумаковой и её талантливых подопечных, команда из «сорок шестого региона», сразу же ринулась в атаку. Демонстрируя, по-спортивному, агрессивную игру. Скорее всего, здесь помогли «родные стены» и поддержка «Русичей» со стороны болельщиков. Потому, в кольцо их соперника мячи влетали один за одним. Итог: с огромным отрывом в счёте, куряне одержали победу в матче. Руководитель группы «Патриоты из Курска» вручил главный денежный приз «Русичам», а команда из Брянска стала обладателем Кубка.
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