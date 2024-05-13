В Курске передано в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В Курской области завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке леса на сумму 2,7 млн рублей.

Оперативники УЭБиПК УМВД России по Курской области и ПУ ФСБ России по Курской области выявили факты незаконной рубки в урочище «Больший» Большесолдатского района Курской области.По факту незаконной рубки в отношении работницы районного подразделения, в полномочия которого входит охрана окружающей среды, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Используя служебное положение, чиновница составила фиктивные документы от имени жителей села на заготовку древесины для отопления. Женщина от имени пятерых людей заключила фиктивные договоры на куплю-продажу сухостоя и деревьев, предназначенных для санитарной рубки.Она организовала рубку, в том числе, здоровых деревьев, среди которых были ценные породы.Следствием опрошены люди, указанные в документах, их родственники. Никто из них не обращался по данному вопросу и не получал сухостой.Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.