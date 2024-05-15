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Квадру привлекут к административной ответственности

Специалисты Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора провела проверку в отношении курского филиала «Квадры».

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Выяснилось, что компания не раз нарушала природоохранное законодательство.

Как сообщили в ведомстве, «Квадра» сбрасывала сточные воды в реку Тускарь, вела расчет нормативов допустимых выбросов, загрязняющих воздух веществ на основе недостоверных данных. Также компания нарушала правила обращения с отходами производства и потребления, а также порядок ведения учёта объёма забора воды из реки и объёма сброса сточных, и дренажных вод, а также их качества.

За допущенные нарушения к административной ответственности привлекут и предприятие, и должное лицо. Компании выдали предписание об устранении нарушений. Его выполнение держит на контроле Росприроднадзор. Об этом пишет "Курская правда"

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