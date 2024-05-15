«Квадра» приступила к срочному ремонту участка теплосети на улице Семеновской

Специалисты компании «Квадры» приступили к срочному ремонту участка теплосети на улице Семеновской.

На время работ — до 24:00 — приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:ул. Димитрова, 37, 37б, 52, 61, 62, 71, 73, 75.ул. Ватутина, 23, 19, 14.ул. Радищева, 50, 52, 54, 56, 58, 60/15, 64, 66, 66а.ул. Садовая, 19, 23, 25/69, 27, 29, 31, 30, 32, 40, 42, 42а, 42б.пер. Гоголя, 6, 55.ул. Семеновская, 69а, 78, 82, 82а, 78а.ул. Халтурина, 2, 12, 3, 5, 14, 18, 18а, 18/48, 19, 22/24.ул. Гоголя, 49/51, 53, 53а, 65.ул. С.Разина, 4, 7а, 8, 20, 24.ул. Сторожевая, 3, 6, 6б, 6/4, 7, 8, 16/2, 16/3, 16/1.ул. Коммунистическая, 3, 3б, 4.