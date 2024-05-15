Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов

В связи с переходом Романа Старовойта на должность министра транспорта Российской Федерации Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова - председателя правительства региона.

 
Фото из официальной группы ВК Курская область

Читайте также

Алексей Борисович с 1998 по 2004 годы трудился на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области. С 2004 по 2010 годы занимал различные должности в администрации города Курска. В 2011 году переехал в Московскую область, занимал должность заместителя руководителя администрации Сергиева Посада. С 2011 по 2012 годы он – советник министра ЖКХ Московской области, начальник управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения, с 2012 по 2015 годы – заместитель министра строительного комплекса Московской области, с 2015 по 2016 годы – первый заместитель министра строительного комплекса Московской области, с 2016 по 2018 годы – первый заместитель гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов города Москвы.

В ноябре 2018 года Алексей Борисович был назначен на должность заместителя губернатора Курской области. До назначения врио губернатора Курской области трудился на посту первого заместителя губернатора – Председателя Правительства Курской области. Курировал вопросы экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, информации и общественных коммуникаций.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С 14 мая в автобусах и троллейбусах начали действовать проездные билеты

На станции Льгов-Киевский установили паровоз серии Эр763-73

«Квадра» приступила к срочному ремонту участка теплосети на улице Семеновской

Квадру привлекут к административной ответственности

В Курске более 16 улиц останутся без холодной воды