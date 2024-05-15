Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов

В связи с переходом Романа Старовойта на должность министра транспорта Российской Федерации Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова - председателя правительства региона.





Алексей Борисович с 1998 по 2004 годы трудился на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области. С 2004 по 2010 годы занимал различные должности в администрации города Курска. В 2011 году переехал в Московскую область, занимал должность заместителя руководителя администрации Сергиева Посада. С 2011 по 2012 годы он – советник министра ЖКХ Московской области, начальник управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения, с 2012 по 2015 годы – заместитель министра строительного комплекса Московской области, с 2015 по 2016 годы – первый заместитель министра строительного комплекса Московской области, с 2016 по 2018 годы – первый заместитель гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов города Москвы.В ноябре 2018 года Алексей Борисович был назначен на должность заместителя губернатора Курской области. До назначения врио губернатора Курской области трудился на посту первого заместителя губернатора – Председателя Правительства Курской области. Курировал вопросы экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, информации и общественных коммуникаций.