Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов
В связи с переходом Романа Старовойта на должность министра транспорта Российской Федерации Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова - председателя правительства региона.
Фото из официальной группы ВК Курская область
В ноябре 2018 года Алексей Борисович был назначен на должность заместителя губернатора Курской области. До назначения врио губернатора Курской области трудился на посту первого заместителя губернатора – Председателя Правительства Курской области. Курировал вопросы экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, информации и общественных коммуникаций.