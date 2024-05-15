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На станции Льгов-Киевский установили паровоз серии Эр763-73

Он установлен в память о подвиге подпольщиков-железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.
Фото из официальной группы ВК Курская область

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Станция Льгов в 1941 году была крупным железнодорожным узлом, имеющим стратегическое значение. Сюда приходили эшелоны с техникой, боеприпасами, красноармейцами для пополнения воинских частей на передовой, обратно поезда увозили раненых бойцов и беженцев с оккупированных территорий. После захвата города здесь были образованы два отряда подпольщиков-железнодорожников, которые, оставаясь на своих рабочих местах, боролись с врагами. Участники подпольного движения были раскрыты и казнены.

Теперь об их подвиге пассажирам напоминает паровоз Эр763-73 на специальной площадке у вокзала станции Льгов-Киевский. Для этого железнодорожники сделали насыпь, уложили более 25 м рельсошпальной решетки, на которой установили отреставрированный силами работников железнодорожных предприятий Курска локомотив. Общий вес паровоза с тендером составляет более 100 тонн, его длина – около 22 метров


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