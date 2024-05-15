На станции Льгов-Киевский установили паровоз серии Эр763-73
Он установлен в память о подвиге подпольщиков-железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.
Фото из официальной группы ВК Курская область
Теперь об их подвиге пассажирам напоминает паровоз Эр763-73 на специальной площадке у вокзала станции Льгов-Киевский. Для этого железнодорожники сделали насыпь, уложили более 25 м рельсошпальной решетки, на которой установили отреставрированный силами работников железнодорожных предприятий Курска локомотив. Общий вес паровоза с тендером составляет более 100 тонн, его длина – около 22 метров