С 14 мая в автобусах и троллейбусах начали действовать проездные билеты

В автобусах и троллейбусах, оснащенных валидаторами, начали действоватьбилеты, которые позволяют жителям областного центра совершать неограниченное число поездок в течение 30 календарных дней.

Безлимитный абонемент оформляется на любую банковскую карту. Купить его можно в банкоматах или мобильном приложении «Сбера». Стоимость проездного составляет 1 200 рублей.Использование безлимитного проездного временно недоступно на маршрутах автобусов 2а, 4а, 12г, 36, 71м, 75м, а также на трамвайных маршрутах до завершения реконструкции.Ответы на самые популярные вопросы о безлимитном абонементе в карточках