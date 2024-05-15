С 14 мая в автобусах и троллейбусах начали действовать проездные билеты
В автобусах и троллейбусах, оснащенных валидаторами, начали действовать проездные билеты, которые позволяют жителям областного центра совершать неограниченное число поездок в течение 30 календарных дней.
Использование безлимитного проездного временно недоступно на маршрутах автобусов 2а, 4а, 12г, 36, 71м, 75м, а также на трамвайных маршрутах до завершения реконструкции.
Ответы на самые популярные вопросы о безлимитном абонементе в карточках