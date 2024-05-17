В Хомутовском районе выявилен факт браконьерства
Сотрудники Минприроды Курской области совместно с производственным инспектором выявили факт браконьерства в Хомутовском районе.
Браконьеры отказались предоставить какие-либо документы на право охоты и находящееся при них оружие. На место были вызваны сотрудники полиции. До их приезда браконьеры вступили в конфликт с производственным инспектором, нанесли ему телесные повреждения и попытались отобрать видеокамеру, на которую был зафиксирован факт браконьерства. Материалы переданы в правоохранительные органы, устанавливаются все эпизоды произошедшего.
«Также по факту незаконной добычи косули европейской Минприроды Курской области предъявит иск с расчетом ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду. Напомню, что животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, являются собственностью Российской Федерации», – пояснил врио заместителя председателя Правительства Курской области Константин Поляков.