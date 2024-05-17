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В Хомутовском районе выявилен факт браконьерства

Сотрудники Минприроды Курской области совместно с производственным инспектором выявили факт браконьерства в Хомутовском районе.

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Во время патрулирования территории охотничьих угодий ООО «Велье» вблизи с. Бупел они услышали выстрел. Через некоторое время из леса вышли два человека, которые волокли по траве убитую косулю. У одного из них при себе было нарезное оружие.

 Браконьеры отказались предоставить какие-либо документы на право охоты и находящееся при них оружие. На место были вызваны сотрудники полиции. До их приезда браконьеры вступили в конфликт с производственным инспектором, нанесли ему телесные повреждения и попытались отобрать видеокамеру, на которую был зафиксирован факт браконьерства. Материалы переданы в правоохранительные органы, устанавливаются все эпизоды произошедшего.

 «Также по факту незаконной добычи косули европейской Минприроды Курской области предъявит иск с расчетом ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду. Напомню, что животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, являются собственностью Российской Федерации», – пояснил врио заместителя председателя Правительства Курской области Константин Поляков.
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