В Хомутовском районе выявилен факт браконьерства

Во время патрулирования территории охотничьих угодий ООО «Велье» вблизи с. Бупел они услышали выстрел. Через некоторое время из леса вышли два человека, которые волокли по траве убитую косулю. У одного из них при себе было нарезное оружие.Браконьеры отказались предоставить какие-либо документы на право охоты и находящееся при них оружие. На место были вызваны сотрудники полиции. До их приезда браконьеры вступили в конфликт с производственным инспектором, нанесли ему телесные повреждения и попытались отобрать видеокамеру, на которую был зафиксирован факт браконьерства. Материалы переданы в правоохранительные органы, устанавливаются все эпизоды произошедшего.«Также по факту незаконной добычи косули европейской Минприроды Курской области предъявит иск с расчетом ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду. Напомню, что животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, являются собственностью Российской Федерации», – пояснил врио заместителя председателя Правительства Курской области Константин Поляков.