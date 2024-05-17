В Курске продолжается демонтаж рекламных конструкций.
Специалисты убрали объекты, расположенные на улицах Косухина, Дейнеки и проспекте Дружбы.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
В соответствии с порядком о демонтаже информационных конструкций, силами ГО и ЧС при администрации города рекламные вывески демонтированы.
Вывески будут храниться в управлении капитального строительства города, откуда собственники смогут забрать конструкции, предоставив определённый пакет документов и оплатив демонтаж и хранение.