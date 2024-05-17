В Курске продолжается демонтаж рекламных конструкций.

Специалисты убрали объекты, расположенные на улицах Косухина, Дейнеки и проспекте Дружбы.





Демонтированные объекты нарушают требования правил благоустройства. Ранее всем собственникам конструкций направлялись уведомления о нарушении правил благоустройства со сроками устранения, но требования комитета архитектуры не были выполнены.В соответствии с порядком о демонтаже информационных конструкций, силами ГО и ЧС при администрации города рекламные вывески демонтированы.Вывески будут храниться в управлении капитального строительства города, откуда собственники смогут забрать конструкции, предоставив определённый пакет документов и оплатив демонтаж и хранение.