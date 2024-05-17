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Завершается благоустройство прибрежной территории на Новой Боевке

В Курской области завершается благоустройство прибрежной территории пикник-парка «Новая Боевка». 
Фото с официального сайта Курская область

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На территории парка появились модульные отели — глэмпинги, были обустроены пляж и лодочная станция. Сейчас здесь продолжается монтаж новых домиков для отдыха.

Три глэмпинга в действующем парк-отеле были построены по национальному проекту. Они выполнены в русском стиле: с элементами гжели, вологодского кружева и дымковской игрушки.

К 1 июля планируется завершить строительство еще 7 домиков, которые будут носить имена известных артистов, музыкантов и спортсменов - уроженцев Курской области. Всего на Новой Боевке установят 10 глэмпингов.

В рамках нацпроекта 7,5 млн рублей было выделено из федерального бюджета, а 12,5 млн рублей — собственные средства предпринимателя
На благоустройство пляжа из федерального бюджета выделено 8 млн рублей, еще столько же - средства предпринимателя. Здесь уложили специализированный деревянный настил, установили стационарные шезлонги, организовали выход к воде. Также были учтены потребности маломобильных граждан: оборудованы пандусы и специальные санитарные модули. Все работы выполнены согласно требованиям ГОСТ. Рядом с пляжем размещается досуговая зона с детской площадкой и фуд-кортами.



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