Завершается благоустройство прибрежной территории на Новой Боевке

В Курской области завершается благоустройство прибрежной территории пикник-парка «Новая Боевка».

На территории парка появились модульные отели — глэмпинги, были обустроены пляж и лодочная станция. Сейчас здесь продолжается монтаж новых домиков для отдыха.Три глэмпинга в действующем парк-отеле были построены по национальному проекту. Они выполнены в русском стиле: с элементами гжели, вологодского кружева и дымковской игрушки.К 1 июля планируется завершить строительство еще 7 домиков, которые будут носить имена известных артистов, музыкантов и спортсменов - уроженцев Курской области. Всего на Новой Боевке установят 10 глэмпингов.В рамках нацпроекта 7,5 млн рублей было выделено из федерального бюджета, а 12,5 млн рублей — собственные средства предпринимателяНа благоустройство пляжа из федерального бюджета выделено 8 млн рублей, еще столько же - средства предпринимателя. Здесь уложили специализированный деревянный настил, установили стационарные шезлонги, организовали выход к воде. Также были учтены потребности маломобильных граждан: оборудованы пандусы и специальные санитарные модули. Все работы выполнены согласно требованиям ГОСТ. Рядом с пляжем размещается досуговая зона с детской площадкой и фуд-кортами.