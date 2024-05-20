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В Курске прошел первый открытый городской семейный фестиваль народной куклы

В городском культурном центре «Лира» прошел первый открытый городской семейный фестиваль народной куклы «Folk-ларь».

 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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Главная его цель - сохранение народного художественного творчества и приобщение молодежи к народной культуре.

На фестиваль было представлено 132 работы, выполненные в различных техниках.

Участниками стали воспитанники детских садов, школ, детских школ искусств, центров развития детей из Курска и Курской области.

Главной отличительной составляющей фестиваля стало совместное творчество детей, родителей и педагогов-наставников.

Для гостей выступили творческие коллективы и солисты городского культурного центра «Лира».


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