В Курске прошел первый открытый городской семейный фестиваль народной куклы

В городском культурном центре «Лира» прошел первый открытый городской семейный фестиваль народной куклы «Folk-ларь».





Главная его цель - сохранение народного художественного творчества и приобщение молодежи к народной культуре.На фестиваль было представлено 132 работы, выполненные в различных техниках.Участниками стали воспитанники детских садов, школ, детских школ искусств, центров развития детей из Курска и Курской области.Главной отличительной составляющей фестиваля стало совместное творчество детей, родителей и педагогов-наставников.Для гостей выступили творческие коллективы и солисты городского культурного центра «Лира».