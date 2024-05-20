В Курске прошел первый открытый городской семейный фестиваль народной куклы
В городском культурном центре «Лира» прошел первый открытый городской семейный фестиваль народной куклы «Folk-ларь».
Фото из официальной группы ВК Город Курск
На фестиваль было представлено 132 работы, выполненные в различных техниках.
Участниками стали воспитанники детских садов, школ, детских школ искусств, центров развития детей из Курска и Курской области.
Главной отличительной составляющей фестиваля стало совместное творчество детей, родителей и педагогов-наставников.
Для гостей выступили творческие коллективы и солисты городского культурного центра «Лира».