Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

«Экотекс» начал вывозить сушильные машины

В Курске на предприятии по производству текстильных тканей «Экотекс» начался демонтаж сушильного оборудования, работа которого не раз становилась причиной появления неприятного запаха в районе жилой застройки.

Читайте также

В 2023 году руководство компании в письме на имя губернатора Курской области проинформировало о планах по перемещению сушильного оборудования на новую производственную площадку в другой регион.

 ООО «Экотекс» подлежит федеральному государственному экологическому надзору, который на территории Курской области осуществляет Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. При этом Министерство природных ресурсов региона и Правительство Курской области осуществляют контроль ранее озвученных договоренностей.

 «По информации руководства предприятия, в настоящее время одна сушильная машина из трех демонтирована и вывезена. Оставшиеся две, в соответствии с ранее направленным письмом, будут вывезены до конца июня», – рассказал врио заместителя председателя Правительства Курской области Константин Поляков.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ С ОТПРАВКОЙ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В Курске 22 мая отключат холодную воду

В Курске 22 мая отключат холодную воду

В Курской области браконьеры напали на сотрудника Минприроды

С сегодняшнего дня в Сеймском округе будет прекращена подача горячей воды