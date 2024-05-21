«Экотекс» начал вывозить сушильные машины
В Курске на предприятии по производству текстильных тканей «Экотекс» начался демонтаж сушильного оборудования, работа которого не раз становилась причиной появления неприятного запаха в районе жилой застройки.
ООО «Экотекс» подлежит федеральному государственному экологическому надзору, который на территории Курской области осуществляет Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. При этом Министерство природных ресурсов региона и Правительство Курской области осуществляют контроль ранее озвученных договоренностей.
«По информации руководства предприятия, в настоящее время одна сушильная машина из трех демонтирована и вывезена. Оставшиеся две, в соответствии с ранее направленным письмом, будут вывезены до конца июня», – рассказал врио заместителя председателя Правительства Курской области Константин Поляков.