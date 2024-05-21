Курян приглашают поучаствовать в акции «Монетная неделя»

Всероссийская акция «Монетная неделя» стартует 20 мая и продлится до 2 июня 2024 года при поддержке Банка России.







В этот период в банковские офисы, которые присоединились к акции, можно будет принести неограниченное количество мелочи, зачислить ее на счет или обменять на банкноты без комиссии.Монеты могут быть любого номинала, но выпущены не ранее 1997 года. Обмену также подлежат окисленные, потемневшие, погнутые, просверленные или поцарапанные монеты. Перед тем, как отправиться в банк, монеты лучше заранее рассортировать по номиналам, это сэкономит время. Обмен производится при наличии паспорта.В 2023 году за время проведения акции по всей стране было собрано 20 млн монет – они весили 87 тонн, а их сумма составила почти 83 млн рублей.