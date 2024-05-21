Курский школьник награжден нагрудным знаком «Горячее сердце»

В Музее Победы состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце».





Награды вручили детям и молодым людям, которые совершили мужественные поступки, помогая другим людям и самостоятельно преодолевая сложные жизненные ситуации.Награды был удостоен в том числе курянин Кирилл Глотов. Рядом с ним разорвался кассетный снаряд времён Великой Отечественной войны. Родной брат Кирилла при этом погиб у него на глазах, а у самого мальчика была серьёзная травма ноги. Его ждали несколько операций, постоянная боль и инвалидность. Раньше он бегал на длинные дистанции, занимался акробатическим рок-н-роллом, и в 2021 году вместе с партнёршей стал серебряным призёром России. В больницах Кирилл много общался с такими же детьми, как он сам. Так пришло понимание, что нельзя дать горю победить.Кирилл создал социальный проект «Ограничениям — нет!», который призван помочь ребятам с ограниченными возможностями здоровья преодолеть недуг и заново открыть все активности в жизни. Несмотря на ограничения в движении, Кирилл ведёт очень активный спортивный образ жизни: он приглашён тренироваться в паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Занимается наукой, изучает использование натуральных биодобавок.Всего в Зале Славы московского Музея Победы нагрудные знаки и дипломы вручили 28 юным героям из Российской Федерации, Абхазии, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.