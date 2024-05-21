В Курской области браконьеры напали на сотрудника Минприроды

В Курской области было совершено нападение на охотничьего инспектора.

Инцидент произошел в Хомутовском районе при выявлении факта браконьерства. Двое жителей Курской области убили Европейскую косулю, несмотря на полный запрет охоты в регионе. Во время разбирательства, нарушители угрожали и попытались применить силу.Инцидент произошел 10 мая во время патрулирования территорий вблизи села Бупел. Инспектор услышал выстрел и поспешил на место происшествия, где обнаружил двоих мужчин. В Курской области охота полностью запрещена из-за действующего среднего уровня реагирования в регионе. Однако браконьеры оправдывают свои действия тем, что охотились на своей территории.В ожидании прибытия правоохранительных органов ситуация накалилась. Не ограничиваясь словесными угрозами, браконьеры нанесли инспектору телесные повреждения. Кроме того, попытались силой отобрать видеокамеру.Подозреваемым может грозить уголовная ответственность не только за незаконную охоту, но и за нападение на представителя сотрудника. Материалы переданы в правоохранительные органы. Следствие продолжается. Отметим, что по факту незаконной добычи косули европейской Минприроды Курской области предъявит иск с расчетом ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду.Подробнее на официальном сайте Телекомпании «ТАКТ»