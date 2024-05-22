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В Курске стартовал приём заявок на участие в конкурсе озеленения общественных пространств

Центр закупок и развития социальных инициатив Курска объявляет о старте приёма заявок с 20 мая на участие в городском конкурсе озеленения общественных пространств «Зеленый город – 2024».

 

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Принять участие и подать заявку можно до 14 июня по номинациям: «Лучшее озелененное пространство прилегающей территории общеобразовательной образовательной организации», «Лучшее озелененное пространство прилегающей территории дошкольной образовательной организации», «Лучшее озелененное пространство прилегающей территории организации», «Связь поколений», «Семейные ценности», «Лучшая озелененная придомовая территория МКД», «Мой любимый двор» и до 15 июля - по номинациям «Проект локального озеленения общественной территории», «Проект озеленения общественной территории», «Проект семейного озеленения общественной территории».

Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками.

Заявки принимаются на электронную почту info@czrsi-kursk.ru или лично по адресу: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 25 (ТЦ «Олимпийский»), 4-й этаж, каб. 4.37 (понедельник – четверг с 10-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 13-45). Контактный телефон для получения консультаций по вопросам участия в конкурсе: +7 (4712) 74-07-24.
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