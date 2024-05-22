В Курске стартовал приём заявок на участие в конкурсе озеленения общественных пространств

Центр закупок и развития социальных инициатив Курска объявляет о старте приёма заявок с 20 мая на участие в городском конкурсе озеленения общественных пространств «Зеленый город – 2024».



