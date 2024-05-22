В Курске стартовал приём заявок на участие в конкурсе озеленения общественных пространств
Центр закупок и развития социальных инициатив Курска объявляет о старте приёма заявок с 20 мая на участие в городском конкурсе озеленения общественных пространств «Зеленый город – 2024».
Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками.
Заявки принимаются на электронную почту info@czrsi-kursk.ru или лично по адресу: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 25 (ТЦ «Олимпийский»), 4-й этаж, каб. 4.37 (понедельник – четверг с 10-00 до 17-00, пятница с 10-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 13-45). Контактный телефон для получения консультаций по вопросам участия в конкурсе: +7 (4712) 74-07-24.