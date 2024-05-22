Жителям приграничья, желающих переехать, предоставят работу

На заседании оперативного штаба, которое прошло под руководством врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, обсудили вопрос трудоустройства жителей приграничья, желающих переехать, и беженцев, проживающих в пунктах временного размещения.

Вакансии также открыты для всех желающих трудоустроиться.Правительством Курской области совместно с руководством предприятий региона разработан комплекс мер по трудоустройству. Комитетом по труду и занятости населения Курской области совместно с профильными министерствами ведется взаимодействие с крупными региональными работодателями в сфере промышленности и сельского хозяйства.Сформирована база из 200 работодателей региона с кадровой потребностью более 3,8 тысячи вакансий, из них 1,7 тысячи свободных рабочих мест в сфере промышленности, 2,1 тысячи – в сельском хозяйстве.Так, в сфере промышленности у 17 работодателей вакантны места с возможностью предоставления жилья или компенсации за его наем:• 656 вакансий с предоставлением общежития (ООО «Рудстрой», АО «БТК ГРУПП», ООО «Элемент 26»);• 109 свободных мест и частичная компенсация за аренду жилья (АО «Михайловский ГОК имени А.В. Варичева», ООО ФИРМА «РАСАА» г. Курск);• 56 вакансий с предоставлением жилья специалистам узкой направленности (фрезеровщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженер-конструктор бюро проектирования оснастки, слесарь-ремонтник) по результатам собеседования (ООО «Курский аккумуляторный завод», ООО «Совтест АТЕ», АО «ГОТЭК»).В сфере сельского хозяйства 26 работодателей могут предоставить жилье или компенсацию за его наем более чем по 650 вакансиям:• с предоставлением общежития – 40 мест (филиал «Обоянский свекловод», филиал «Медвенское агрообъединение», филиал «Черемисиновский свекловод» ООО «Курск-Агро», филиал «Любимовский» ООО «Курсксахарпром», ООО «Псельское»);• 149 вакансий с частичной компенсацией за аренду жилья (филиал «Курчатовский свекловод», ОАО «Александровский конный завод №122», ООО «Курскагротерминал», филиал «Фатежский» ООО «Курск-Агро»);• по договоренности с работодателем возможность проживания рассматривается для 464 вакантных рабочих мест (АО «Промсахар», ООО «Щигрыагросервис», ООО «АПК-Черноземье» и другие).Требования к квалификации с возможностью предоставления жилья предъявляются по 495 вакансиям (тракторист в Курском филиале ООО «ТД Агроинновация» и ООО «Курск-Агро», агроном в ЗАО АФ «Рыльская») и без предъявления требований– 158 (обвальщик мяса в ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» и др.).