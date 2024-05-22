Курский школьник удостоен Гран-при в конкурсной программе «Лига экскурсоводов»

Программа «Лиги Экскурсоводов» стартовала в декабре 2023 года и состояла из трёх этапов: квалификационного, регионального и финального.

Всего для участия в конкурсе подали заявки более 6,8 тысяч юных и взрослых экскурсоводов со всей страны. Финал конкурса проходил в Москве на ВДНХ. 210 финалистов со всех уголков России в семи номинациях соревновались в течение нескольких дней.В номинации «Юный экскурсовод» (возрастная категория 8-17 лет) Гран-при удостоен ученик 6-го класса гимназии № 44 города Курска Артём Дюльдин. По итогам всех состязаний он набрал наибольшее количество баллов.Каждый участник провёл экскурсию по стенду своего региона. Курский школьник рассказал ребятам из других субъектов Российской Федерации, чем славится наша Курская область.Последним испытанием стала защита своего экскурсионного продукта перед членами жюри. Артём представил свой маршрут по старейшей улице города - улице Горького, а также презентовал интерактивную карту и квест-экскурсию «Загадки каменных кварталов».На защите Артём поделился, что на создание этого проекта его вдохновила наставник и учитель 44-й гимназии Вера Владимировна Воробьева.