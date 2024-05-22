В Курске стартует антинаркотический месячник
С 27 мая по 26 июня в нашем городе стартует антинаркотический месячник «Курский край – без наркотиков!», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
В акции могут принять участие все, кому небезразлична судьба наших детей, всех жителей города, кто заботится о будущем нашей малой родины.
По всем фактам незаконного оборота наркотиков следует сообщать по номеру телефона дежурной части УМВД России по Курской области 36-82-65, с мобильного — 112, направлять информацию на официальный сайт УМВД России по Курской области 46.мвд.рф в разделе «Прием обращений».
В Курской области действует Telegram-бот «СтопНаркотики46» для борьбы с рекламой запрещенных веществ: @StopNarkotik46_bot. В чат можно направлять информацию как о рекламе наркотиков, так и о людях, которые её размещают. Информация будет передана оперативным службам.