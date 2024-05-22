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Лента новостей / В регионе

До 1 января 2025 года государственные и муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» до 1 января 2025 года государственные и муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации.


 

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