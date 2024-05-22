До 1 января 2025 года государственные и муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» до 1 января 2025 года государственные и муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации.
По информации Аппарата Правительства Российской Федерации, Курская область вошла в число 9 регионов со 100-процентным исполнением мероприятий, включенных в планы-графики реформирования унитарных предприятий.