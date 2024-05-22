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Лента новостей / В регионе

Ограничение движения

 В период с 22:00 22 мая до 5:00 27 мая запланировано проведение работ по укладке асфальтового покрытия на совмещенном участке трамвайных путей с автомобильной дорогой по улице Карла Маркса в Курске.

 

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В этот период временно ограничат движение транспорта. Работа общественного транспорта будет осуществляться по установленным маршрутам. В региональном Минтрансе просят водителей и пассажиров планировать свои поездки заранее.


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