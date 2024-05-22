Лента новостей / В регионе Сегодня, 10:39 Ограничение движения В период с 22:00 22 мая до 5:00 27 мая запланировано проведение работ по укладке асфальтового покрытия на совмещенном участке трамвайных путей с автомобильной дорогой по улице Карла Маркса в Курске. Читайте также Ограничение движения 24 сентября в Курске ограничат движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса В этот период временно ограничат движение транспорта. Работа общественного транспорта будет осуществляться по установленным маршрутам. В региональном Минтрансе просят водителей и пассажиров планировать свои поездки заранее. +0 -0