В Курской области завершается весенняя посевная кампания

Погодные условия апреля позволили приступить к севу раньше, чем в прошлые годы.

В хозяйствах региона завершен сев ярового рапса, сахарной свеклы, близится к окончанию сев ранних яровых зерновых культур, кукурузы, подсолнечника.В Суджанском, несмотря на то, что это приграничный район, компания успешно выращивает кормовые культуры, в том числе однолетние и многолетние травы, кукурузу на корм. В 2024 году посевные площади составляют 35 тыс. гектаров.Майские заморозки внесли коррективы. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В целом по области отмечается гибель сельскохозяйственных культур на площади более 10 тыс. га, которые находятся на контроле областного Минсельхоза.Хозяйствующие субъекты, у которых отмечена гибель посевов от заморозков, принимают меры – пересевают поля. Это сделано на большинстве площадей, семена для этих целей имеются. Вместе с тем практически все пострадавшие хозяйства получили льготные краткосрочные кредиты, что дает им возможность завершить весенний сев в оптимальные агротехнические сроки.