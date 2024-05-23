В Курском онкологическом научно-клиническом центре пройдет День открытых дверей
В субботу, 25 мая, в рамках Международного дня защиты женского здоровья в Курском онкологическом научно-клиническом центре имени Г.Е. Островерхова пройдет День открытых дверей.
С собой необходимо взять всю имеющуюся медицинскую документацию: консультации, выписки, свежие анализы, УЗИ, а также паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись по телефону: +7 (4712) 73-19-20; +7 (4712) 73-19-29 (доб. 1409). Количество пациентов ограничено