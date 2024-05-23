В Курском онкологическом научно-клиническом центре пройдет День открытых дверей

В субботу, 25 мая, в рамках Международного дня защиты женского здоровья в Курском онкологическом научно-клиническом центре имени Г.Е. Островерхова пройдет День открытых дверей.





С 9:00 до 14:00 в поликлинике врачи бесплатно проведут консультацию, при необходимости — по показанию онколога, пациентки могут быть направлены на комплексное обследование, включающее ультразвуковое исследование, цитологический скрининг предраковых заболеваний, определение специфичного онкомаркера для женщин старше 18 лет.С собой необходимо взять всю имеющуюся медицинскую документацию: консультации, выписки, свежие анализы, УЗИ, а также паспорт, полис и СНИЛС. Предварительная запись по телефону: +7 (4712) 73-19-20; +7 (4712) 73-19-29 (доб. 1409). Количество пациентов ограничено