В Курском районе продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов

В деревне Чурилово Курского района продолжается строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов.





В настоящее время в жилых и административном корпусах будущего дома-интерната завершены прокладка и устройство инженерных сетей и коммуникаций, кровельные работы. Подрядная организация приступила к отделке: оштукатурены стены коридоров и помещений, согласованы с заказчиком цветовые характеристики напольных и стеновых покрытий, завозятся отделочные материалы.Сейчас в помещениях пищеблока, подсобных и хозяйственных помещениях ведется облицовка стен керамической плиткой. Завершены работы по прокладке уличных сетей и коммуникаций, подрядная организация приступила к планировке территории и подготовке к благоустройству.В 2023 году из 14 домов-интернатов, введенных в России, 2 находятся в Курской области - в Суджанском и Глушковском районах. До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию новое здание в Курском районе. Общая сумма привлеченных в регион федеральных инвестиций на строительство объектов социальной защиты составила почти 2 млрд рублей.